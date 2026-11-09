Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1.41 Prozent auf 52’006.81 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.072 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.403 Prozent auf 51’078.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’285.73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’031.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’643.01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 54’036.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’987.10 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.49 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 5.79 Prozent auf 274.31 USD), Caterpillar (+ 5.34 Prozent auf 583.21 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.61 Prozent auf 294.17 USD), Cisco (+ 2.89 Prozent auf 96.56 USD) und Goldman Sachs (+ 2.80 Prozent auf 893.25 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5.65 Prozent auf 176.10 USD), Salesforce (-3.44 Prozent auf 214.77 USD), Nike (-1.87 Prozent auf 38.82 USD), Travelers (-1.69 Prozent auf 396.09 USD) und American Express (-1.47 Prozent auf 320.19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25’485’044 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.19 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch