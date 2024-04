Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.69 Prozent aufwärts auf 38’503.69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12.908 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.322 Prozent auf 38’116.89 Punkte an der Kurstafel, nach 38’239.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’297.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38’561.50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der Dow Jones 39’475.90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37’905.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33’808.96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2.09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 2.85 Prozent auf 39.70 USD), American Express (+ 2.56 Prozent auf 238.96 USD), Microsoft (+ 1.65 Prozent auf 407.57 USD), Goldman Sachs (+ 1.59 Prozent auf 424.00 USD) und Caterpillar (+ 1.58 Prozent auf 363.25 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walmart (-1.75 Prozent auf 59.09 USD), UnitedHealth (-1.03 Prozent auf 486.18 USD), Boeing (-0.76 Prozent auf 169.18 USD), Dow (-0.44 Prozent auf 56.74 USD) und Intel (-0.38 Prozent auf 34.28 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16’992’408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.785 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.43 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch