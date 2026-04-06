Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.36 Prozent fester bei 46’669.88 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.133 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.076 Prozent schwächer bei 46’469.36 Punkten in den Handel, nach 46’504.67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’701.10 Punkte, das Tagestief hingegen 46’354.95 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47’501.55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’462.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, mit 38’314.86 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3.54 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 1.96 Prozent auf 212.30 USD), American Express (+ 1.85 Prozent auf 305.73 USD), Cisco (+ 1.79 Prozent auf 80.44 USD), UnitedHealth (+ 1.48 Prozent auf 281.36 USD) und Amazon (+ 1.44 Prozent auf 212.79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-1.54 Prozent auf 342.57 USD), Salesforce (-1.15 Prozent auf 185.03 USD), Johnson Johnson (-0.85 Prozent auf 240.97 USD), IBM (-0.57 Prozent auf 246.74 USD) und Honeywell (-0.54 Prozent auf 228.21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’653’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch