Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.59 Prozent auf 41’335.05 Punkte nach oben. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.659 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.386 Prozent auf 41’250.17 Punkte an der Kurstafel, nach 41’091.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 41’577.97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 41’086.81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0.326 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’539.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38’441.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’852.67 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9.60 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41’577.97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 2.65 Prozent auf 20.13 USD), Visa (+ 1.91 Prozent auf 274.32 USD), Apple (+ 1.46 Prozent auf 229.79 USD), Goldman Sachs (+ 1.35 Prozent auf 510.10 USD) und Honeywell (+ 1.23 Prozent auf 207.51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Home Depot (-1.51 Prozent auf 367.06 USD), Salesforce (-0.73 Prozent auf 257.01 USD), Verizon (-0.58 Prozent auf 41.25 USD), Merck (+ 0.05 Prozent auf 117.46 USD) und Johnson Johnson (+ 0.19 Prozent auf 164.23 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17’214’941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.115 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch