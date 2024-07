Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.20 Prozent auf 39’935.07 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14.134 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.895 Prozent höher bei 40’210.63 Punkten in den Handel, nach 39’853.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 40’438.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39’817.50 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 1.19 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 25.06.2024, einen Wert von 39’112.16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38’085.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35’438.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5.89 Prozent nach oben. Bei 41’376.00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 37’122.95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 4.33 Prozent auf 191.98 USD), Salesforce (+ 2.70 Prozent auf 256.52 USD), Caterpillar (+ 2.46 Prozent auf 344.30 USD), Boeing (+ 2.38 Prozent auf 184.35 USD) und Johnson Johnson (+ 2.15 Prozent auf 159.64 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Honeywell (-5.24 Prozent auf 202.45 USD), Microsoft (-2.45 Prozent auf 418.40 USD), Intel (-1.89 Prozent auf 31.10 USD), Dow (-0.88 Prozent auf 52.85 USD) und Walmart (-0.82 Prozent auf 70.02 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 18’537’762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.185 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

