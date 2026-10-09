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Index-Performance 09.10.2026 20:03:26

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der Dow Jones zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

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Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.82 Prozent stärker bei 51’653.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26.337 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.247 Prozent auf 51’105.04 Punkte an der Kurstafel, nach 51’231.64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51’258.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’664.49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.888 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’380.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’487.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 46’358.42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6.76 Prozent zu Buche. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2.92 Prozent auf 146.54 USD), Amazon (+ 2.62 Prozent auf 260.72 USD), Visa (+ 2.57 Prozent auf 384.75 USD), Cisco (+ 2.53 Prozent auf 117.80 USD) und Amgen (+ 2.36 Prozent auf 417.06 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-1.56 Prozent auf 161.02 USD), Apple (-1.56 Prozent auf 335.10 USD), NVIDIA (-0.42 Prozent auf 229.52 USD), Travelers (-0.25 Prozent auf 369.35 USD) und McDonalds (-0.23 Prozent auf 236.35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 8’755’862 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5.099 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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