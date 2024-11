Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.79 Prozent höher bei 44’216.04 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.482 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.756 Prozent tiefer bei 43’538.70 Punkten in den Handel, nach 43’870.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44’254.82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43’871.63 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1.81 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’924.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’712.78 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 22.11.2023, bei 35’273.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 17.24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 44’486.70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 4.77 Prozent auf 150.25 USD), Nike (+ 3.01 Prozent auf 77.36 USD), American Express (+ 2.69 Prozent auf 300.88 USD), Procter Gamble (+ 2.33 Prozent auf 176.77 USD) und Walmart (+ 2.07 Prozent auf 90.22 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-3.21 Prozent auf 141.96 USD), UnitedHealth (-1.34 Prozent auf 589.51 USD), Johnson Johnson (-0.59 Prozent auf 154.59 USD), Amazon (-0.42 Prozent auf 197.55 USD) und IBM (-0.03 Prozent auf 222.34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24’832’892 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.412 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

