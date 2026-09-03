Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1.22 Prozent stärker bei 53’707.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.768 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.438 Prozent auf 52’829.58 Punkte an der Kurstafel, nach 53’061.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 53’286.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53’746.50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.458 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53’178.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50’687.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’271.23 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.01 Prozent zu Buche. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 3.39 Prozent auf 1’038.43 USD), Microsoft (+ 3.17 Prozent auf 512.56 USD), Salesforce (+ 2.78 Prozent auf 264.08 USD), Walmart (+ 2.60 Prozent auf 108.85 USD) und Travelers (+ 2.37 Prozent auf 374.85 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-1.09 Prozent auf 273.25 EUR), 3M (-1.03 Prozent auf 167.01 USD), Boeing (-0.83 Prozent auf 207.14 USD), McDonalds (-0.82 Prozent auf 258.80 USD) und Merck (-0.65 Prozent auf 150.66 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10’692’421 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.515 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch