Freundlicher Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.22 Prozent auf 43’544.47 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.061 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.475 Prozent auf 43’656.47 Punkte an der Kurstafel, nach 43’449.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’447.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 43’688.97 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.642 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 18.11.2024, einen Stand von 43’389.60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.09.2024, lag der Dow Jones noch bei 41’503.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37’306.02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15.46 Prozent nach oben. Bei 45’073.63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.98 Prozent auf 135.58 USD), UnitedHealth (+ 3.31 Prozent auf 501.61 USD), Boeing (+ 2.49 Prozent auf 177.34 USD), Walt Disney (+ 1.50 Prozent auf 114.72 USD) und Nike (+ 1.05 Prozent auf 78.82 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-1.03 Prozent auf 226.61 USD), Chevron (-0.95 Prozent auf 146.71 USD), Travelers (-0.84 Prozent auf 241.59 USD), Microsoft (-0.65 Prozent auf 451.49 USD) und Amgen (-0.49 Prozent auf 264.65 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 22’803’807 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.653 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch