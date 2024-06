Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags stärker

Am Dienstag steht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.02 Prozent im Plus bei 38’785.63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.875 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.549 Prozent auf 38’565.18 Punkte an der Kurstafel, nach 38’778.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38’727.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38’936.93 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 40’003.59 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 38’790.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 34’299.12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2.84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40’077.40 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1.29 Prozent auf 39.97 USD), Home Depot (+ 1.15 Prozent auf 353.53 USD), JPMorgan Chase (+ 0.92 Prozent auf 196.77 USD), Goldman Sachs (+ 0.91 Prozent auf 454.28 USD) und 3M (+ 0.73 Prozent auf 101.26 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Boeing (-1.68 Prozent auf 175.40 USD), Amazon (-1.29 Prozent auf 181.69 USD), Apple (-1.28 Prozent auf 213.90 USD), McDonalds (-1.22 Prozent auf 250.42 USD) und UnitedHealth (-0.75 Prozent auf 485.54 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’393’075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.065 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

