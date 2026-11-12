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NYSE-Handel im Blick 12.11.2026 18:00:37

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone

Der Dow Jones gewinnt am Donnerstag an Fahrt.

Am Donnerstag klettert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.31 Prozent auf 52’649.80 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25.141 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.553 Prozent leichter bei 52’196.35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52’486.49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52’363.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52’751.22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.95 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 51’850.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53’770.27 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 48’254.82 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1.84 Prozent auf 295.99 USD), Microsoft (+ 1.40 Prozent auf 528.45 USD), Chevron (+ 1.38 Prozent auf 216.23 USD), Johnson Johnson (+ 1.29 Prozent auf 284.04 USD) und Travelers (+ 1.24 Prozent auf 404.42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-5.46 Prozent auf 164.25 USD), Honeywell Technologies (-1.18 Prozent auf 224.96 USD), Nike (-0.89 Prozent auf 37.98 USD), IBM (-0.62 Prozent auf 246.67 USD) und American Express (-0.59 Prozent auf 321.21 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 117’611’031 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.571 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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