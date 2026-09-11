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Kursentwicklung 11.09.2026 22:33:56

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Dow Jones-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Johnson & Johnson
217.55 CHF 0.56%
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Am Freitag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.98 Prozent im Plus bei 52’573.29 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.535 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.437 Prozent stärker bei 52’291.85 Punkten, nach 52’064.10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’204.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’720.24 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.01 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 53’791.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50’848.75 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 46’108.00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4.37 Prozent auf 112.13 USD), IBM (+ 3.96 Prozent auf 243.29 USD), Boeing (+ 2.76 Prozent auf 210.45 USD), Travelers (+ 2.08 Prozent auf 375.20 USD) und Salesforce (+ 1.94 Prozent auf 247.72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2.37 Prozent auf 379.09 USD), Amgen (-1.34 Prozent auf 377.35 USD), Merck (-0.54 Prozent auf 143.93 USD), Johnson Johnson (-0.29 Prozent auf 265.58 USD) und McDonalds (-0.21 Prozent auf 252.53 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 23’174’872 Aktien gehandelt. Mit 4.643 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.79 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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