Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert mittags

Um 17:58 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.26 Prozent auf 33’087.09 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10.429 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.959 Prozent fester bei 33’318.84 Punkten, nach 33’002.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33’098.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’873.23 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 34’837.71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2023, einen Stand von 34’418.47 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 04.10.2022, bei 30’316.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 verlor der Index bereits um 0.149 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35’679.13 Punkte. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1.59 Prozent auf 318.36 USD), Salesforce (+ 1.02 Prozent auf 201.87 USD), Amgen (+ 0.93 Prozent auf 263.44 USD), Visa (+ 0.82 Prozent auf 230.69 USD) und Walmart (+ 0.78 Prozent auf 160.33 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-2.47 Prozent auf 162.80 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.95 Prozent auf 22.11 USD), Verizon (-1.66 Prozent auf 31.45 USD), Caterpillar (-1.32 Prozent auf 265.41 USD) und 3M (-1.07 Prozent auf 87.84 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’248’257 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.597 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.97 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch