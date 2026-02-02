Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'409 1.7%  SPI 18'484 1.5%  Dow 49'430 1.1%  DAX 24'798 1.1%  Euro 0.9197 0.4%  EStoxx50 6'008 1.0%  Gold 4'645 -4.5%  Bitcoin 61'352 3.1%  Dollar 0.7810 1.0%  Öl 66.0 -6.7% 
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Index-Performance 02.02.2026 20:03:36

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

NVIDIA
147.02 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.02 Prozent stärker bei 49’389.98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.679 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.203 Prozent auf 48’991.62 Punkte an der Kurstafel, nach 48’892.47 Punkten am Vortag.

Bei 48’673.58 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49’421.48 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der Dow Jones auf 48’382.39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Dow Jones mit 47’562.87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Wert von 44’544.66 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 49’633.35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47’853.04 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 4.46 Prozent auf 686.70 USD), Walmart (+ 3.56 Prozent auf 123.38 USD), Cisco (+ 3.43 Prozent auf 81.01 USD), Visa (+ 3.04 Prozent auf 331.60 USD) und IBM (+ 2.59 Prozent auf 314.64 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-7.17 Prozent auf 104.71 USD), Microsoft (-1.29 Prozent auf 424.73 USD), Chevron (-0.88 Prozent auf 175.35 USD), NVIDIA (-0.73 Prozent auf 189.74 USD) und 3M (-0.57 Prozent auf 152.29 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’543’988 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.920 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.30 zu Buche schlagen. Mit 6.27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

