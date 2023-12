Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu

Um 20:00 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.37 Prozent auf 36’383.10 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11.109 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.450 Prozent tiefer bei 36’084.82 Punkten, nach 36’247.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36’231.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 36’390.29 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34’283.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34’663.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33’476.46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 9.80 Prozent zu. Bei 36’390.29 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 31’429.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 4.43 Prozent auf 44.59 USD), Honeywell (+ 2.86 Prozent auf 200.17 USD), Nike (+ 2.55 Prozent auf 118.86 USD), Cisco (+ 2.00 Prozent auf 49.35 USD) und Home Depot (+ 1.61 Prozent auf 331.74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1.66 Prozent auf 37.62 USD), Apple (-1.54 Prozent auf 192.71 USD), UnitedHealth (-1.20 Prozent auf 543.17 USD), Microsoft (-1.17 Prozent auf 369.87 USD) und Walmart (-0.68 Prozent auf 149.83 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8’091’707 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.829 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

