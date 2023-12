Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.16 Prozent auf 36’638.21 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11.063 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.371 Prozent auf 36’442.10 Punkte an der Kurstafel, nach 36’577.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 36’642.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 36’523.59 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der Dow Jones bei 34’337.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’575.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der Dow Jones 34’108.64 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 10.57 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 36’642.83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 2.16 Prozent auf 23.43 USD), Merck (+ 1.31 Prozent auf 105.73 USD), Procter Gamble (+ 1.31 Prozent auf 147.85 USD), Apple (+ 1.06 Prozent auf 196.77 USD) und Walmart (+ 0.58 Prozent auf 152.24 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-2.24 Prozent auf 36.47 USD), 3M (-1.23 Prozent auf 101.30 USD), IBM (-0.86 Prozent auf 163.29 USD), Johnson Johnson (-0.76 Prozent auf 153.89 USD) und Intel (-0.67 Prozent auf 43.75 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’327’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.785 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 9.42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch