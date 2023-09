Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Gewinnen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.04 Prozent stärker bei 33’978.56 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10.321 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.333 Prozent stärker bei 34’077.08 Punkten in den Montagshandel, nach 33’963.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 33’780.67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 33’989.51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 25.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34’346.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 33’727.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 29’590.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2.54 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Dow (+ 1.83 Prozent auf 51.17 USD), Chevron (+ 1.29 Prozent auf 168.43 USD), Apple (+ 0.72 Prozent auf 176.05 USD), UnitedHealth (+ 0.66 Prozent auf 509.42 USD) und Honeywell (+ 0.60 Prozent auf 190.92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen 3M (-2.38 Prozent auf 94.73 USD), Coca-Cola (-1.32 Prozent auf 56.84 USD), McDonalds (-0.96 Prozent auf 269.61 USD), Visa (-0.83 Prozent auf 233.12 USD) und Merck (-0.83 Prozent auf 105.46 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’950’768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.567 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch