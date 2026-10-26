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Dow Jones aktuell 26.10.2026 20:03:22

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind

Der Dow Jones zeigt sich heute wenig bewegt.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 52’298.45 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25.774 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.922 Prozent stärker bei 52’696.70 Punkten in den Montagshandel, nach 52’215.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52’263.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’620.19 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51’828.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Dow Jones bei 51’947.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47’207.12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.09 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3.85 Prozent auf 110.60 USD), Goldman Sachs (+ 2.50 Prozent auf 897.56 USD), NVIDIA (+ 2.47 Prozent auf 216.17 USD), Microsoft (+ 1.58 Prozent auf 532.78 USD) und Caterpillar (+ 1.14 Prozent auf 694.80 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-3.18 Prozent auf 140.65 USD), Walt Disney (-2.10 Prozent auf 110.16 USD), UnitedHealth (-2.03 Prozent auf 409.59 USD), Salesforce (-1.39 Prozent auf 245.11 USD) und Apple (-1.38 Prozent auf 342.94 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’616’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.537 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.24 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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