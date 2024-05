Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Aufwind

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1.15 Prozent höher bei 38’666.55 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 12.866 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.392 Prozent schwächer bei 38’075.65 Punkten in den Freitagshandel, nach 38’225.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38’518.28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38’808.52 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1.00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, stand der Dow Jones bei 39’127.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 38’654.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33’414.24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2.52 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 13.30 Prozent auf 315.41 USD), Apple (+ 6.74 Prozent auf 184.70 USD), Microsoft (+ 2.17 Prozent auf 406.46 USD), Home Depot (+ 1.68 Prozent auf 341.16 USD) und Goldman Sachs (+ 1.64 Prozent auf 439.66 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Chevron (-1.56 Prozent auf 158.22 USD), McDonalds (-0.93 Prozent auf 270.73 USD), Johnson Johnson (-0.91 Prozent auf 148.55 USD), UnitedHealth (-0.76 Prozent auf 489.21 USD) und Travelers (-0.72 Prozent auf 212.83 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 19’039’632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.735 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.48 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch