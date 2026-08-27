Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.32 Prozent stärker bei 53’633.64 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24.552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.157 Prozent stärker bei 53’547.68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53’463.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 53’345.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’707.62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.698 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 52’210.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 50’644.28 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 45’565.23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 19.71 Prozent auf 246.15 USD), NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD), IBM (+ 3.80 Prozent auf 238.61 USD), Microsoft (+ 0.71 Prozent auf 499.91 USD) und Apple (+ 0.44 Prozent auf 314.83 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walt Disney (-1.83 Prozent auf 107.62 USD), Amazon (-1.56 Prozent auf 256.22 USD), Home Depot (-1.56 Prozent auf 284.65 EUR), Walmart (-1.44 Prozent auf 102.84 USD) und McDonalds (-1.42 Prozent auf 263.15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33’585’097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch