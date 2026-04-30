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S&P 500 aktuell 30.04.2026 20:03:33

Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags

Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

First Republic Bank
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Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.89 Prozent auf 7’199.78 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 57.819 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.499 Prozent höher bei 7’171.55 Punkten in den Handel, nach 7’135.95 Punkten am Vortag.

Bei 7’200.02 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’126.15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0.658 Prozent zu. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’343.72 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 6’939.03 Punkten. Der S&P 500 lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 5’569.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.98 Prozent aufwärts. Bei 7’200.02 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell QUALCOMM (+ 15.23 Prozent auf 179.76 USD), Teradyne (+ 15.12 Prozent auf 352.65 USD), Quanta Services (+ 14.54 Prozent auf 720.00 USD), Caterpillar (+ 10.53 Prozent auf 895.36 USD) und Eli Lilly (+ 10.53 Prozent auf 940.81 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Willis Towers Watson (-11.29 Prozent auf 257.35 USD), International Paper (-8.67 Prozent auf 30.67 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8.52 Prozent auf 612.11 USD), Cardinal Health (-6.16 Prozent auf 190.32 USD) und Parker Hannifin (-5.83 Prozent auf 892.25 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 27’016’712 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.439 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Perrigo Company-Aktie mit 10.20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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