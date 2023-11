Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.41 Prozent stärker bei 4’556.62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 38.243 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.355 Prozent höher bei 4’554.30 Punkten, nach 4’538.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’568.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’545.05 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.996 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’224.16 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 22.08.2023, mit 4’387.55 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der S&P 500 4’003.58 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 19.15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 66.67 Prozent auf 0.03 USD), Advance Auto Parts (+ 3.14 Prozent auf 52.59 USD), eBay (+ 3.09 Prozent auf 41.64 USD), HP (+ 2.83 Prozent auf 28.66 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.81 Prozent auf 122.51 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen SVB Financial Group (-50.25 Prozent auf 0.01 USD), Autodesk (-6.90 Prozent auf 202.66 USD), Hanesbrands (-3.32 Prozent auf 3.78 USD), Deere (-3.11 Prozent auf 370.76 USD) und Tesla (-2.90 Prozent auf 234.21 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’909’101 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.727 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die Organon Company-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch