Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’860 0.7%  DAX 25’287 1.2%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’105 1.4%  Gold 4’997 2.4%  Bitcoin 51’966 0.0%  Dollar 0.7723 0.3%  Öl 69.8 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amrize143013422NVIDIA994529Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
Suche...
Plus500 Depot

Western Digital Aktie 985376 / US9581021055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 18.02.2026 18:01:09

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochmittag steigen

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochmittag steigen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Western Digital
232.23 CHF 6.78%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.76 Prozent fester bei 6’894.94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.093 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.241 Prozent auf 6’859.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’843.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’907.85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’849.66 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6’940.01 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 6’617.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’129.58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0.532 Prozent zu. Bei 7’002.28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’775.50 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Global Payments (+ 13.90 Prozent auf 79.47 USD), Cadence Design Systems (+ 9.26 Prozent auf 309.70 USD), MGM Resorts International (+ 7.27 Prozent auf 36.76 USD), AppLovin (+ 7.20 Prozent auf 403.50 USD) und Western Digital (+ 7.06 Prozent auf 304.16 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-6.39 Prozent auf 153.05 USD), Republic Services (-4.54 Prozent auf 211.15 USD), Charles River Laboratories International (-3.94 Prozent auf 152.29 USD), Crown Castle (-3.30 Prozent auf 88.83 USD) und Allstate (-3.05 Prozent auf 205.84 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14’177’206 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.754 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Western Digital Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?