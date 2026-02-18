Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochmittag steigen

Um 17:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.76 Prozent fester bei 6’894.94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.093 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.241 Prozent auf 6’859.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’843.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’907.85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’849.66 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6’940.01 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 6’617.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’129.58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0.532 Prozent zu. Bei 7’002.28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’775.50 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Global Payments (+ 13.90 Prozent auf 79.47 USD), Cadence Design Systems (+ 9.26 Prozent auf 309.70 USD), MGM Resorts International (+ 7.27 Prozent auf 36.76 USD), AppLovin (+ 7.20 Prozent auf 403.50 USD) und Western Digital (+ 7.06 Prozent auf 304.16 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-6.39 Prozent auf 153.05 USD), Republic Services (-4.54 Prozent auf 211.15 USD), Charles River Laboratories International (-3.94 Prozent auf 152.29 USD), Crown Castle (-3.30 Prozent auf 88.83 USD) und Allstate (-3.05 Prozent auf 205.84 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14’177’206 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.754 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

