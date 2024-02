Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 39’131.53 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11.454 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.573 Prozent schwächer bei 38’845.19 Punkten, nach 39’069.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39’282.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39’094.36 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der Dow Jones auf 37’905.45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35’273.03 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 33’153.91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3.76 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39’282.28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 1.40 Prozent auf 289.18 USD), Johnson Johnson (+ 0.87 Prozent auf 161.84 USD), IBM (+ 0.82 Prozent auf 185.72 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 0.74 Prozent auf 21.73 USD) und Dow (+ 0.70 Prozent auf 56.39 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Apple (-1.00 Prozent auf 182.52 USD), Travelers (-0.60 Prozent auf 220.96 USD), Chevron (-0.50 Prozent auf 154.66 USD), Boeing (-0.33 Prozent auf 200.83 USD) und Microsoft (-0.32 Prozent auf 410.34 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’790’356 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.759 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6.61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch