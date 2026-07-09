Freundlicher Handel in New York: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr 1.21 Prozent auf 26’184.12 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.184 Prozent stärker bei 25’918.31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’870.65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’195.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’825.85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.710 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’678.82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22’822.42 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Stand von 20’611.34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.69 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Veeco Instruments (+ 9.68 Prozent auf 59.74 USD), Amkor Technology (+ 9.62 Prozent auf 73.35 USD), FormFactor (+ 8.88 Prozent auf 121.50 USD), Americas Car-Mart (+ 8.76 Prozent auf 3.60 USD) und MKS Instruments (+ 8.33 Prozent auf 378.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23.58 Prozent auf 64.55 USD), Elron Electronic Industries (-19.35 Prozent auf 1.00 USD), Donegal Group B (-16.73 Prozent auf 20.80 USD), Computer Programs and Systems (-8.54 Prozent auf 24.00 USD) und SMC (-5.20 Prozent auf 427.00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’294’442 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.165 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch