Freundlicher Handel in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.25 Prozent höher bei 10’760.13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.258 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent fester bei 10’733.25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’733.00 Punkten am Vortag.

Bei 10’703.95 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’774.04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.12 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’739.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’585.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’426.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.13 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 3.14 Prozent auf 50.95 GBP), Melrose Industries (+ 2.13 Prozent auf 4.98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.11 Prozent auf 125.80 GBP), ConvaTec (+ 2.04 Prozent auf 2.40 GBP) und Experian (+ 1.87 Prozent auf 29.64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Aberdeen Group (-3.74 Prozent auf 2.26 GBP), 3i (-2.89 Prozent auf 23.50 GBP), Antofagasta (-1.85 Prozent auf 32.31 GBP), Fresnillo (-1.82 Prozent auf 26.40 GBP) und Burberry (-1.73 Prozent auf 10.79 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 28’525’537 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 285.420 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch