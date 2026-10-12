BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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12.10.2026 15:58:17
Freundlicher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags
Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.
Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.69 Prozent aufwärts auf 10’624.86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.181 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.005 Prozent schwächer bei 10’551.55 Punkten, nach 10’552.05 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’549.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’649.12 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 10’650.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’497.29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9’427.47 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.77 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell ConvaTec (+ 4.27 Prozent auf 2.29 GBP), Sage (+ 2.61 Prozent auf 11.00 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.34 Prozent auf 126.70 GBP), BAE Systems (+ 2.02 Prozent auf 18.98 GBP) und RELX (+ 1.84 Prozent auf 27.70 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Informa (-1.63 Prozent auf 8.81 GBP), Vodafone Group (-1.27 Prozent auf 1.17 GBP), Barratt Developments (-1.07 Prozent auf 2.87 GBP), WPP 2012 (-0.65 Prozent auf 3.83 GBP) und Next (-0.61 Prozent auf 146.10 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 29’038’890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 282.874 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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