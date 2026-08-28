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Index im Fokus 28.08.2026 09:28:12

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

FTSE 100-Handel heute.

JD Sports Fashion
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Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.31 Prozent höher bei 10’826.27 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.249 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’792.46 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’792.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’792.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’844.99 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0.092 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 10’871.02 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 10’425.96 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 9’216.82 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.79 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 2.12 Prozent auf 28.94 GBP), Endeavour Mining (+ 1.94 Prozent auf 48.31 GBP), Melrose Industries (+ 1.85 Prozent auf 5.18 GBP), Diageo (+ 1.70 Prozent auf 17.31 GBP) und Antofagasta (+ 1.19 Prozent auf 40.87 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen BAE Systems (-1.38 Prozent auf 20.63 GBP), Babcock International (-1.11 Prozent auf 10.70 GBP), JD Sports Fashion (-0.74 Prozent auf 0.86 GBP), Sage (-0.68 Prozent auf 10.96 GBP) und Barratt Developments (-0.64 Prozent auf 3.17 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1’866’950 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 305.003 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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