Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich

Schlussendlich ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.40 Prozent nach oben auf 8’186.35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.552 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’153.69 Punkten, nach 8’153.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8’056.01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’187.51 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0.376 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’247.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der FTSE 100 auf 8’078.86 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7’691.80 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6.02 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Unilever (+ 6.23 Prozent auf 46.71 GBP), BAT (+ 5.32 Prozent auf 27.13 GBP), easyJet (+ 3.86 Prozent auf 4.58 GBP), Ocado Group (+ 3.50 Prozent auf 4.26 GBP) und Imperial Brands (+ 3.16 Prozent auf 21.52 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Centrica (-9.93 Prozent auf 1.29 GBP), Airtel Africa (-7.04 Prozent auf 1.07 GBP), Pershing Square (-6.69 Prozent auf 38.20 GBP), Fresnillo (-4.12 Prozent auf 5.82 GBP) und Howden Joinery Group (-3.75 Prozent auf 9.12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 229’940’499 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224.706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch