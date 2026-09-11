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FTSE 100-Entwicklung 11.09.2026 12:26:16

Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Coca-Cola European Partners
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Am Freitag steigt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.50 Prozent auf 10’662.31 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.183 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 10’608.95 Punkte an der Kurstafel, nach 10’608.92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’662.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’602.13 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10’844.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’303.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’297.58 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Games Workshop Group (+ 2.30 Prozent auf 177.28 GBP), Standard Life (+ 1.81 Prozent auf 9.28 GBP), Informa (+ 1.81 Prozent auf 8.90 GBP), Rolls-Royce (+ 1.80 Prozent auf 14.56 GBP) und Computacenter (+ 1.75 Prozent auf 52.20 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Sage (-1.94 Prozent auf 9.61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.20 Prozent auf 84.10 GBP), Compass Group (-1.16 Prozent auf 30.60 USD), BP (-0.97 Prozent auf 5.60 GBP) und Coca-Cola European Partners (-0.91 Prozent auf 102.88 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 18’716’552 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309.660 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Lloyds Banking Group 1.21 1.68% Lloyds Banking Group
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