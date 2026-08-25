Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.09 Prozent stärker bei 10’864.02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’886.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’854.22 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10’736.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 10’466.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 9’321.40 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.17 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 9.44 Prozent auf 5.06 GBP), Marks Spencer (+ 2.39 Prozent auf 3.94 GBP), Rolls-Royce (+ 2.35 Prozent auf 15.35 GBP), Next (+ 2.29 Prozent auf 156.25 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2.28 Prozent auf 4.42 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Diageo (-1.88 Prozent auf 17.38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.38 Prozent auf 87.18 GBP), Unilever (-1.23 Prozent auf 47.24 GBP), Endeavour Mining (-1.17 Prozent auf 47.17 GBP) und Compass Group (-1.06 Prozent auf 31.00 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’993’207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304.814 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch