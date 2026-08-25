Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’491 0.3%  SPI 20’390 0.4%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’308 0.8%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’481 0.5%  Gold 4’643 -0.2%  Bitcoin 63’618 0.5%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.7 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Amrize143013422Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Arbonia-Aktie tiefrot: Organisches Wachstum - operatives Ziel wegen SAP-Problemen gesenkt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Infineon, AIXTRON und Co.: Halbleiter-Aktien vor NVIDIA-Zahlen gefragt - UBS sieht robuste Nachfrage
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan

Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 25.08.2026 12:26:12

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus

In London stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Compass Group
24.75 CHF -1.15%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.09 Prozent stärker bei 10’864.02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’886.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’854.22 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10’736.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 10’466.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 9’321.40 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.17 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 9.44 Prozent auf 5.06 GBP), Marks Spencer (+ 2.39 Prozent auf 3.94 GBP), Rolls-Royce (+ 2.35 Prozent auf 15.35 GBP), Next (+ 2.29 Prozent auf 156.25 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2.28 Prozent auf 4.42 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Diageo (-1.88 Prozent auf 17.38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.38 Prozent auf 87.18 GBP), Unilever (-1.23 Prozent auf 47.24 GBP), Endeavour Mining (-1.17 Prozent auf 47.17 GBP) und Compass Group (-1.06 Prozent auf 31.00 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’993’207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304.814 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Compass Group plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Compass Group plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’043.91 19.93 SLSB2U
Short 15’344.63 13.96 S9B6IU
Short 15’932.49 8.92 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’491.13 25.08.2026 13:22:31
Long 13’851.09 19.26 SABDTU
Long 13’543.44 13.76 S1BXZU
Long 12’964.15 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 11.79 0.41% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156.00 0.65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Compass Group plc 24.75 -1.15% Compass Group plc
Diageo plc 18.90 -2.07% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 51.38 -1.21% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 16.57 -0.22% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 4.84 2.50% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1.23 1.90% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 95.10 -0.46% London Stock Exchange (LSE)
Marks & Spencer plc 4.27 2.42% Marks & Spencer plc
Melrose Industries PLC Registered Shs 5.58 9.71% Melrose Industries PLC Registered Shs
Next PLC 170.07 2.69% Next PLC
Rolls-Royce Plc 16.72 -0.04% Rolls-Royce Plc
Unilever PLC 51.46 -0.73% Unilever PLC

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’876.97 0.21%