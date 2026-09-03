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Index-Performance im Blick 03.09.2026 09:28:18

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im DAX

Das macht der DAX aktuell.

SAP
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Am Donnerstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.10 Prozent stärker bei 25’864.80 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.160 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.006 Prozent stärker bei 25’840.92 Punkten, nach 25’839.33 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’888.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’829.97 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der DAX noch bei 26’001.31 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 24’795.94 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der DAX bei 23’594.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.40 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR), Vonovia SE (+ 0.69 Prozent auf 18.85 EUR) und BASF (+ 0.64 Prozent auf 53.72 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-1.55 Prozent auf 44.40 EUR), MTU Aero Engines (-0.96 Prozent auf 339.50 EUR), Scout24 (-0.85 Prozent auf 75.50 EUR), Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR) und QIAGEN (-0.72 Prozent auf 37.88 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 612’918 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.673 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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