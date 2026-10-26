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LUS-DAX-Marktbericht 26.10.2026 09:28:10

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Infineon
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Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.69 Prozent aufwärts auf 25’333.00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’187.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’345.00 Zähler.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 25’547.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’068.00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 24’204.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.12 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 2.57 Prozent auf 45.11 EUR), Siemens Energy (+ 1.50 Prozent auf 120.46 EUR), Vonovia SE (+ 1.48 Prozent auf 16.81 EUR), RWE (+ 1.47 Prozent auf 56.44 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.18 Prozent auf 361.20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BASF (-1.01 Prozent auf 51.92 EUR), SAP SE (-0.70 Prozent auf 212.90 EUR), Deutsche Telekom (-0.67 Prozent auf 25.18 EUR), Infineon (-0.63 Prozent auf 48.37 EUR) und Brenntag SE (-0.55 Prozent auf 61.96 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 263’357 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 242.056 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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