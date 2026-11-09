TecDAX 1548840 / DE0007203275
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09.11.2026 17:58:15
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA letztendlich 1.11 Prozent höher bei 4’049.69 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571.413 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.145 Prozent höher bei 4’010.87 Punkten, nach 4’005.07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’055.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’004.99 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3’978.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4’068.78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 3’465.60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6.92 Prozent auf 82.80 EUR), OHB SE (+ 6.43 Prozent auf 203.50 EUR), Infineon (+ 6.27 Prozent auf 48.63 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.60 Prozent auf 120.60 EUR) und Siltronic (+ 4.47 Prozent auf 52.60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-4.36 Prozent auf 4.83 EUR), SMA Solar (-3.42 Prozent auf 49.40 EUR), Siemens Healthineers (-3.36 Prozent auf 43.16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.80 Prozent auf 33.98 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.68 Prozent auf 25.68 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’884’881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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