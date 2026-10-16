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16.10.2026 15:58:12
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus
Mit dem TecDAX geht es derzeit aufwärts.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.82 Prozent höher bei 4’042.83 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.202 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.447 Prozent stärker bei 3’988.12 Punkten, nach 3’970.39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’051.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’981.16 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’984.52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’782.28 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 3’701.60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 16.16 Prozent auf 197.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13.44 Prozent auf 29.04 EUR), Nordex (+ 10.56 Prozent auf 38.54 EUR), AIXTRON SE (+ 7.62 Prozent auf 33.34 EUR) und HENSOLDT (+ 6.44 Prozent auf 88.26 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Drägerwerk (-0.42 Prozent auf 95.90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.18 Prozent auf 56.70 EUR), Infineon (-0.04 Prozent auf 52.45 EUR), JENOPTIK (+ 0.00 Prozent auf 36.98 EUR) und PVA TePla (+ 0.00 Prozent auf 29.44 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’230’315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227.308 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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