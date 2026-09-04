SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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04.09.2026 12:26:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX freundlich
Mit dem TecDAX geht es am Mittag aufwärts.
Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.58 Prozent fester bei 4’050.68 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559.304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.330 Prozent auf 4’040.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’027.43 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’058.17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’035.36 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’981.98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’208.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’623.61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.76 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.67 Prozent auf 72.80 EUR), PVA TePla (+ 4.86 Prozent auf 31.06 EUR), Siltronic (+ 3.40) Prozent auf 77.65 EUR), AIXTRON SE (+ 3.30 Prozent auf 36.60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.83 Prozent auf 138.00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-2.53 Prozent auf 65.55 EUR), EVOTEC SE (-1.34 Prozent auf 3.23 EUR), Bechtle (-1.19 Prozent auf 36.52 EUR), Sartorius vz (-1.06 Prozent auf 242.20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0.87 Prozent auf 31.88 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 949’537 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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