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LUS-DAX-Kursverlauf 13.10.2026 15:58:15

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

HOCHTIEF
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Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.27 Prozent stärker bei 25’323.00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’231.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’459.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 25’570.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 24’980.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’427.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.08 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 3.13 Prozent auf 96.18 EUR), Brenntag SE (+ 2.17 Prozent auf 63.18 EUR), BMW (+ 2.15 Prozent auf 54.20 EUR), Continental (+ 2.10 Prozent auf 70.04 EUR) und Commerzbank (+ 1.97 Prozent auf 38.87 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2.34 Prozent auf 55.88 EUR), Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 144.82 EUR), HOCHTIEF (-0.81 Prozent auf 391.20 EUR), Airbus SE (-0.53 Prozent auf 187.16 EUR) und EON SE (-0.40 Prozent auf 17.27 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’513’907 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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