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13.10.2026 15:58:15
Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.27 Prozent stärker bei 25’323.00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’231.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’459.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 25’570.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 24’980.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’427.00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.08 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 3.13 Prozent auf 96.18 EUR), Brenntag SE (+ 2.17 Prozent auf 63.18 EUR), BMW (+ 2.15 Prozent auf 54.20 EUR), Continental (+ 2.10 Prozent auf 70.04 EUR) und Commerzbank (+ 1.97 Prozent auf 38.87 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2.34 Prozent auf 55.88 EUR), Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 144.82 EUR), HOCHTIEF (-0.81 Prozent auf 391.20 EUR), Airbus SE (-0.53 Prozent auf 187.16 EUR) und EON SE (-0.40 Prozent auf 17.27 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’513’907 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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