Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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26.08.2026 15:58:11
Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.
Am Mittwoch gewinnt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.54 Prozent auf 26’422.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’194.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’463.00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25’068.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 25’226.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’216.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.56 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 4.87 Prozent auf 170.10 EUR), Deutsche Bank (+ 4.76 Prozent auf 34.78 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.00 Prozent auf 367.50 EUR), Commerzbank (+ 2.56 Prozent auf 40.83 EUR) und Rheinmetall (+ 2.50 Prozent auf 1’146.20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-2.11 Prozent auf 181.54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.17 Prozent auf 72.44 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 23.23 EUR), RWE (-0.83 Prozent auf 57.66 EUR) und Vonovia SE (-0.75 Prozent auf 19.73 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6’323’776 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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