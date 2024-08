Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.58 Prozent auf 13’950.09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 98.383 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13’863.91 Zählern und damit 0.041 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13’869.54 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13’961.93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’860.78 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.07.2024, lag der SDAX noch bei 14’357.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 15’162.82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 12’975.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0.933 Prozent. Bei 15’337.24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12’940.72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.67 Prozent auf 18.83 EUR), Douglas (+ 4.13 Prozent auf 20.40 EUR), SFC Energy (+ 4.10 Prozent auf 20.30 EUR), ATOSS Software (+ 3.97 Prozent auf 141.40 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 2.76 Prozent auf 9.30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen TAKKT (-7.96 Prozent auf 10.18 EUR), PNE (-6.00 Prozent auf 13.16 EUR), BayWa (-5.37 Prozent auf 13.38 EUR), IONOS (-4.44 Prozent auf 25.80 EUR) und RENK (-3.15 Prozent auf 24.57 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 618’361 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 8.157 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Ceconomy St-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch