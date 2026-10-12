Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.03 Prozent auf 18’104.41 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.126 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 18’143.45 Punkte an der Kurstafel, nach 18’098.20 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’157.76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’078.07 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’346.58 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SDAX bei 18’128.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’124.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.31 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4.05 Prozent auf 66.80 EUR), SGL Carbon SE (+ 3.65 Prozent auf 5.68 EUR), pbb (+ 2.76 Prozent auf 2.98 EUR), Vincorion (+ 2.59 Prozent auf 18.02 EUR) und Ottobock (+ 2.07 Prozent auf 54.30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.64 Prozent auf 25.92 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3.03 Prozent auf 18.54 EUR), EVOTEC SE (-2.60 Prozent auf 2.70 EUR), PATRIZIA SE (-2.50 Prozent auf 6.63 EUR) und Stabilus SE (-2.29 Prozent auf 15.36 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 827’769 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.117 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8.60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch