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SDAX im Blick 13.10.2026 12:26:39

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

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Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.08 Prozent aufwärts auf 18’063.37 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91.031 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.096 Prozent stärker bei 18’066.54 Punkten, nach 18’049.19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’088.10 Punkte, das Tagestief hingegen 18’019.44 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’346.58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SDAX noch bei 18’286.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’269.42 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.08 Prozent aufwärts. 19’325.96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 3.50 Prozent auf 2.55 EUR), Grand City Properties (+ 2.44 Prozent auf 6.71 EUR), Springer Nature (+ 2.40 Prozent auf 21.35 EUR), Südzucker (+ 2.29 Prozent auf 12.52 EUR) und SFC Energy (+ 1.84 Prozent auf 19.90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Befesa (-5.00 Prozent auf 34.20 EUR), Vossloh (-4.42 Prozent auf 48.84 EUR), secunet Security Networks (-3.41 Prozent auf 255.00 EUR), TeamViewer (-2.30 Prozent auf 6.79 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1.74 Prozent auf 64.80 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 509’698 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.885 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.54 erwartet. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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