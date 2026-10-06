Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1.43 Prozent auf 18’420.05 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.738 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.438 Prozent auf 18’240.24 Punkte an der Kurstafel, nach 18’160.62 Punkten am Vortag.

Bei 18’457.22 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’233.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 18’734.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SDAX mit 18’539.47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’476.51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.13 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.69 Prozent auf 69.70 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5.47 Prozent auf 26.05 EUR), secunet Security Networks (+ 5.03 Prozent auf 261.00 EUR), Medios (+ 4.66 Prozent auf 10.78 EUR) und EVOTEC SE (+ 4.52 Prozent auf 3.10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Deutsche Euroshop (-3.84 Prozent auf 17.04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.88 Prozent auf 26.06 EUR), 1&1 (-1.65 Prozent auf 23.85 EUR), tonies (-1.19 Prozent auf 11.58 EUR) und OHB SE (-1.16 Prozent auf 169.80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 425’096 Aktien gehandelt. Mit 4.282 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch