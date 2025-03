Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.27 Prozent stärker bei 16’193.51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 87.394 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.321 Prozent höher bei 16’201.08 Punkten in den Handel, nach 16’149.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16’127.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’239.22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0.492 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2025, wurde der SDAX auf 15’126.23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13’565.88 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, bei 14’250.02 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 16.61 Prozent nach oben. Bei 16’693.16 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’599.16 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 7.06 Prozent auf 6.90 EUR), STO SE (+ 3.13 Prozent auf 132.00 EUR), SMA Solar (+ 2.94 Prozent auf 21.68 EUR), Befesa (+ 2.91 Prozent auf 26.88 EUR) und Ceconomy St (+ 2.78 Prozent auf 3.47 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen INDUS (-4.59 Prozent auf 27.00 EUR), Douglas (-4.30 Prozent auf 10.67 EUR), Salzgitter (-3.77 Prozent auf 24.50 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2.83 Prozent auf 25.75 EUR) und 1&1 (-2.48 Prozent auf 14.14 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’230’843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.999 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Douglas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch