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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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MDAX-Entwicklung 20.08.2026 09:28:09

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Sartorius vz.
229.36 CHF 4.68%
Kaufen Verkaufen

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.19 Prozent auf 31’884.24 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352.870 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.057 Prozent auf 31’840.66 Punkte an der Kurstafel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.

Bei 31’840.66 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’916.04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1.91 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’680.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’857.74 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 30’877.87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.92 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5.45 Prozent auf 247.50 EUR), thyssenkrupp (+ 2.28 Prozent auf 13.26 EUR), Schaeffler (+ 1.77 Prozent auf 7.47 EUR), Porsche vz (+ 1.30 Prozent auf 45.23 EUR) und Porsche Automobil (+ 1.08 Prozent auf 28.02 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen WACKER CHEMIE (-3.04 Prozent auf 89.40 EUR), LANXESS (-2.42 Prozent auf 14.10 EUR), Evonik (-1.46 Prozent auf 18.28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.34 Prozent auf 95.40 EUR) und HENSOLDT (-1.27 Prozent auf 91.38 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 154’907 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’378.28 20.08.2026 09:38:34
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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