Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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20.08.2026 09:28:09
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind
Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.
Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.19 Prozent auf 31’884.24 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352.870 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.057 Prozent auf 31’840.66 Punkte an der Kurstafel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.
Bei 31’840.66 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’916.04 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1.91 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’680.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’857.74 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 30’877.87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.92 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
MDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5.45 Prozent auf 247.50 EUR), thyssenkrupp (+ 2.28 Prozent auf 13.26 EUR), Schaeffler (+ 1.77 Prozent auf 7.47 EUR), Porsche vz (+ 1.30 Prozent auf 45.23 EUR) und Porsche Automobil (+ 1.08 Prozent auf 28.02 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen WACKER CHEMIE (-3.04 Prozent auf 89.40 EUR), LANXESS (-2.42 Prozent auf 14.10 EUR), Evonik (-1.46 Prozent auf 18.28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.34 Prozent auf 95.40 EUR) und HENSOLDT (-1.27 Prozent auf 91.38 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 154’907 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
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19.08.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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