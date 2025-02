Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0.06 Prozent nach oben auf 28’172.41 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 273.970 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.127 Prozent auf 28’190.55 Punkte an der Kurstafel, nach 28’154.74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28’229.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’134.69 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’834.72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, stand der MDAX noch bei 26’195.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der MDAX bei 26’148.08 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.54 Prozent zu. 28’229.22 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 24’989.87 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5.05 Prozent auf 48.64 EUR), CTS Eventim (+ 2.59 Prozent auf 103.00 EUR), thyssenkrupp (+ 2.42) Prozent auf 5.75 EUR), HelloFresh (+ 2.07 Prozent auf 13.80 EUR) und AUTO1 (+ 1.78 Prozent auf 19.39 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen WACKER CHEMIE (-1.75 Prozent auf 71.86 EUR), AIXTRON SE (-1.06 Prozent auf 13.50 EUR), Bechtle (-0.99 Prozent auf 34.12 EUR), Delivery Hero (-0.96 Prozent auf 32.04 EUR) und Evonik (-0.84 Prozent auf 19.53 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’411’387 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 21.743 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.98 zu Buche schlagen. Mit 14.63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch