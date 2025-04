Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Im MDAX ging es im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.05 Prozent aufwärts auf 27’681.09 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 288.732 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.657 Prozent fester bei 27’573.25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27’393.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27’500.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27’895.60 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 28’298.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25’589.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der MDAX mit 27’043.04 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 7.63 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 30’505.59 Punkte. 24’989.87 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 6.03 Prozent auf 10.04 EUR), RENK (+ 3.77 Prozent auf 46.00 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.21 Prozent auf 21.87 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.11 Prozent auf 122.50 EUR) und Delivery Hero (+ 3.05 Prozent auf 22.64 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-3.05 Prozent auf 58.75 EUR), Gerresheimer (-1.93 Prozent auf 68.70 EUR), United Internet (-1.42 Prozent auf 18.72 EUR), Jungheinrich (-1.31 Prozent auf 31.66 EUR) und KION GROUP (-1.04 Prozent auf 37.90 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’454’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 25.113 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

