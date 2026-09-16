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MDAX aktuell 16.09.2026 09:28:19

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

IONOS
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Am Mittwoch steigt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.24 Prozent auf 31’211.99 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 347.739 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.319 Prozent stärker bei 31’234.92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31’135.75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’273.72 Punkte, das Tagestief hingegen 31’198.57 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1.05 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 32’464.39 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 16.06.2026, mit 32’586.54 Punkten bewertet. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 30’100.16 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.750 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 3.40 Prozent auf 140.00 EUR), Aurubis (+ 2.63 Prozent auf 168.10 EUR), AIXTRON SE (+ 2.52 Prozent auf 34.11 EUR), JENOPTIK (+ 2.24 Prozent auf 38.34 EUR) und Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 69.45 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-1.08 Prozent auf 19.19 EUR), United Internet (-1.02 Prozent auf 27.10 EUR), Porsche vz (-0.93 Prozent auf 44.70 EUR), IONOS (-0.93 Prozent auf 34.16 EUR) und DEUTZ (-0.92 Prozent auf 11.89 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 303’317 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40.321 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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