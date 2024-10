Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone

Am Freitag steigt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0.05 Prozent auf 27’156.70 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 265.012 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.045 Prozent schwächer bei 27’130.02 Punkten in den Freitagshandel, nach 27’142.17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27’214.31 Punkte, das Tagestief hingegen 27’129.09 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0.614 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 25.09.2024, einen Wert von 26’317.30 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 25.07.2024, mit 24’951.14 Punkten bewertet. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 25.10.2023, mit 24’023.31 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1.19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 2.00 Prozent auf 3.00 EUR), HUGO BOSS (+ 1.19 Prozent auf 42.49 EUR), HELLA GmbH (+ 0.91 Prozent auf 88.40 EUR), K+S (+ 0.82 Prozent auf 11.07 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0.63 Prozent auf 41.56 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Befesa (-1.12 Prozent auf 23.04 EUR), Aurubis (-1.00 Prozent auf 69.10 EUR), Siltronic (-1.00 Prozent auf 59.35 EUR), AIXTRON SE (-0.71 Prozent auf 14.64 EUR) und LANXESS (-0.57 Prozent auf 28.09 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 596’759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18.528 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch