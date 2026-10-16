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Kursverlauf 16.10.2026 17:58:21

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der MDAX performte zum Handelsschluss positiv.

AIXTRON
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Zum Handelsschluss kletterte der MDAX im XETRA-Handel um 1.42 Prozent auf 30’644.22 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 335.087 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.496 Prozent auf 30’366.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’216.43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30’361.32 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’868.62 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1.95 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 31’276.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der MDAX auf 32’039.83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der MDAX auf 30’036.68 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 1.08 Prozent ein. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 12.28 Prozent auf 39.14 EUR), AIXTRON SE (+ 6.17 Prozent auf 32.89 EUR), HENSOLDT (+ 5.96 Prozent auf 87.86 EUR), RENK (+ 5.87 Prozent auf 38.33 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.35 Prozent auf 84.00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen IONOS (-1.62 Prozent auf 34.04 EUR), Aurubis (-1.35 Prozent auf 153.80 EUR), HELLA GmbH (-0.98 Prozent auf 70.60 EUR), JENOPTIK (-0.92 Prozent auf 36.64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.79 Prozent auf 56.35 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’575’686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.178 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.16 erwartet. Mit 9.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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