Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’469 0.2%  SPI 20’346 0.2%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’217 0.4%  Euro 0.9372 0.2%  EStoxx50 6’470 0.3%  Gold 4’633 -0.4%  Bitcoin 64’441 1.8%  Dollar 0.8034 0.1%  Öl 90.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
ifo-Index im August: Geschäftsklima übertrifft Erwartungen
SMG-Aktie springt an: Profitabilität gesteigert - Führungswechsel
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
TX Group-Aktie steigt: Profitabilität im Halbjahr gesteigert
Suche...
ETF Sparplan

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance im Blick 25.08.2026 09:28:12

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Der MDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

JENOPTIK
36.53 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.27 Prozent auf 32’119.62 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 355.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.439 Prozent höher bei 32’172.11 Punkten in den Handel, nach 32’031.55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32’119.57 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’230.32 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’965.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’807.90 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 31’073.13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.68 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 5.99 Prozent auf 10.97 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 70.85 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 83.85 EUR), JENOPTIK (+ 1.88 Prozent auf 38.94 EUR) und KION GROUP (+ 1.34 Prozent auf 40.82 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Schaeffler (-1.45 Prozent auf 7.49 EUR), CTS Eventim (-0.90 Prozent auf 60.25 EUR), Porsche Automobil (-0.79 Prozent auf 27.48 EUR), Sartorius vz (-0.66 Prozent auf 241.50 EUR) und Porsche vz (-0.57 Prozent auf 43.85 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 386’919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.597 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
12.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’010.93 19.52 SJXBXU
Short 15’322.44 13.76 SS9BDU
Short 15’895.32 8.87 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’468.83 25.08.2026 10:22:32
Long 13’815.89 19.54 SGBRFU
Long 13’508.19 13.77 S1B6WU
Long 12’930.72 8.92 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 32’178.78 0.46%