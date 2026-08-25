Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.27 Prozent auf 32’119.62 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 355.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.439 Prozent höher bei 32’172.11 Punkten in den Handel, nach 32’031.55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32’119.57 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’230.32 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’965.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’807.90 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 31’073.13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.68 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 5.99 Prozent auf 10.97 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 70.85 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 83.85 EUR), JENOPTIK (+ 1.88 Prozent auf 38.94 EUR) und KION GROUP (+ 1.34 Prozent auf 40.82 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Schaeffler (-1.45 Prozent auf 7.49 EUR), CTS Eventim (-0.90 Prozent auf 60.25 EUR), Porsche Automobil (-0.79 Prozent auf 27.48 EUR), Sartorius vz (-0.66 Prozent auf 241.50 EUR) und Porsche vz (-0.57 Prozent auf 43.85 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 386’919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.597 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch